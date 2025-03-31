Siirt'te terlik fabrikasında yangın

SİİRT’te terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Akşam saatlerinde Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.