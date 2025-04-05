Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı; 2'si çocuk 4 yaralı
SİİRT-Şırnakkara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
SİİRT-Şırnakkara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, öğle saatlerinde yoldan çıkınca Siirt-Şırnak kara yolunda trafik oluştu. Bu sırada trafikte bekleyen 06 CJU 314 plakalı akaryakıt tankerine, 34 KFY 118 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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