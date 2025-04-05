Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı; 2'si çocuk 4 yaralı

        SİİRT-Şırnakkara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı; 2'si çocuk 4 yaralı
        ABONE OL

        SİİRT-Şırnakkara yolunda otomobilin akaryakıt tankerine çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, öğle saatlerinde yoldan çıkınca Siirt-Şırnak kara yolunda trafik oluştu. Bu sırada trafikte bekleyen 06 CJU 314 plakalı akaryakıt tankerine, 34 KFY 118 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!

        Benzer Haberler

        Siirt'te lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı
        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Siirt Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında temizlik yapıldı
        Siirt Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında temizlik yapıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan çoban, kurtarıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan çoban, kurtarıldı
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü