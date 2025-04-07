Atın teptiği Zerda, ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Köprübaşı köyü Söğütlü mezrasında meydana geldi. Zerda Çelik’i, kapılarının önünde bağlı at tepti. Çelik, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çelik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuk yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Zerda Çelik’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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