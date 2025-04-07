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        Atın teptiği Zerda, ağır yaralandı

        SİİRT'te atın teptiği Zerda Çelik (6) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:50
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        Atın teptiği Zerda, ağır yaralandı
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        SİİRT’te atın teptiği Zerda Çelik (6) ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Köprübaşı köyü Söğütlü mezrasında meydana geldi. Zerda Çelik’i, kapılarının önünde bağlı at tepti. Çelik, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çelik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuk yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Zerda Çelik’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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