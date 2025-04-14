Siirt'te hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. Servet M. yönetimindeki 65 ES 910 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Ö. idaresindeki taksiye arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Servet M.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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