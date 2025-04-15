Otomobil, evin bahçesine girdi; 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Halil D.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ACB 96 plakalı otomobil, bir evin bahçesine girerek yan yattı. Kazada sürücü Halil D. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.