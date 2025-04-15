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        Otomobil, evin bahçesine girdi; 2 yaralı

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:05
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        Otomobil, evin bahçesine girdi; 2 yaralı
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        SİİRT'inKurtalan ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Halil D.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ACB 96 plakalı otomobil, bir evin bahçesine girerek yan yattı. Kazada sürücü Halil D. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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