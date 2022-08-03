Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Herekol Dağı eteklerindeki Çemikare Yaylası'nı ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesindeki Çemikare Yaylası ve Karamık mezrasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, Herekol Dağı eteklerindeki yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Çemikare Yaylası Gezer Tepe Bölgesi'nin güvenliğiyle ilgili İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'den bilgi alan Hacıbektaşoğlu, daha sonra Doğan Köyü'nün Karamık mezrasında bir araya geldiği vatandaşlara ulaşım ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan yaylalara güvenle gidildiğini, vatandaşların ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Yaylaların durumunu yerinden görmek ve halkın taleplerini dinlemek için bölgeye geldiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Bölgenin terörden temizlenmesiyle tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız huzur ortamında üretime katkıda bulunuyor. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde yaşaması için tüm imkanları seferber ettik." ifadelerini kullandı.





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