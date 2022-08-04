GÜNCELLEME - Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

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SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar, bulunarak sudan çıkarıldı.

Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Refik Aydar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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