Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 60'ıncı gününde devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Çetin Baraj Gölü havzasında gerçekleştiriliyor.

Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından yürütülen çalışmalarda, su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Dalgıç ekipleri, farklı noktalarda dalışlar yaparak Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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