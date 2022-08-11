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Siirt'te yer altından ses geldiğini söyleyen Akyaylalılar da AFAD'a başvurdu

AA

Siirt'te yer altından ses geldiğini söyleyen Akyaylalılar da AFAD'a başvurdu

SİİRT (AA) - Siirt'in merkez Meydandere köyünün ardından Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü muhtarı da yer altından ses geldiği iddiasıyla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne başvurdu.

Merkez Meydandere köyünde yaşayan vatandaşların yaklaşık 2 haftadır yer altından ses geldiğini ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek yaptığı başvuru üzerine 31 Temmuz'da köyde inceleme yapan AFAD'a benzer iddialarla bir başvuru da Akyayla köyünden geldi.

Meydandere köyüne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki Akyayla köyü muhtarı yaptığı başvuruda, 9 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında yer altından ses geldiğini ve birkaç saniyelik sarsıntı hissettiklerini belirterek, inceleme yapılması talebinde bulundu.

- "Sanki evin kolonları kırıldı"

Akyayla köyü muhtarı Halit Aygün, AA muhabirine, evde yattığı sırada bir ses duyduğunu ve sarsıntı yaşandığını söyledi.

"Sanki evin kolonları kırıldı, o şekilde hissettim. Evlerin üzerimize düşeceğini sandık. Köylülerin tamamı hissetmiş, evlerinden dışarı çıktılar. Bir daha olmayınca evlerimize geçtik." ifadelerini kullanan Aygün, daha önce benzer durumun Meydandere köyünde yaşandığını duyduklarını belirtti.

Aygün, endişe duyduklarını ve AFAD'a başvuru yaptıklarını anlatarak, bu ses ve sarsıntının bir an önce kaynağının tespit edilmesini ve sorunun çözüme kavuşmasını istediklerini ifade etti.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Umayittin Aygün de daha önce iki kez hissettiği sarsıntının bu kez daha etkili olduğunu söyledi.

Duyduğu sesin "patlama sesi"ne benzediğini dile getiren Aygün, deprem olduğunu düşündüklerini ancak evlerde herhangi bir çatlak, gözle görülen bir etkinin oluşmadığını belirtti.

Sadık Aktı da balkonda ailesiyle sohbet ettikleri sırada ürkütücü bir sesle sarsıldıklarını anlattı.

Böyle bir sesi daha önce hiç duymadığını belirten Aktı, "Korkutucu bir sesti. Daha önce depremi yaşadım. Bunun depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum." dedi.

11 yaşındaki Elanur Aygün de telefonla oynadığı sırada ses duyduğunu, sarsıntı hissettiğini belirterek, "Yere düştüm. Anneme seslendim. Annem, 'Deprem oluyor.' dedi. Bina yıkımına benzeyen bir sesti." ifadelerini kullandı.

- "İki köyümüz de tarafımızca incelenmekte"

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ise daha önce jeoloji mühendislerinden oluşan bir ekiple Meydandere köyünde inceleme yaptıklarını hatırlatarak, çalışmalar sonucu hazırlanacak raporu yetkililere sunacaklarını belirtti.

Akyayla köyü muhtarının da benzer şikayetlerle kendilerine başvurduğunu anlatan Akkoyun, bu köyde de en kısa sürede inceleme yapacaklarını bildirdi.

Akkoyun, şunları söyledi:

"Her iki köyümüz afete maruz bölgede yer alıyor. Meydandere köyü heyelan kütlesi üzerine, Akyayla köyü ise kaya düşme afetine maruz bir bölgede kurulmuş. İki köyümüz de tarafımızca incelenmekte ve takip edilmekte."

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