Siirt'te 2 yatırımcıya arı ekipmanı desteği sunuldu

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yatırımcıya arı ekipmanı desteği sağlandı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ilçede düzenlenen programda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik hayata geçirilen iki projeye 610 bin lira ekipman desteği sağlandığını belirtti.

Projenin ilçede bal üretiminin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Demirhan, yüzde 50 hibe ile hayata geçirilen proje ile yatırımcılara kovan, bal süzme makinesi, baraka ve mobil güneş enerjisi sistemi teslim edildiğini söyledi.



Programa, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, kurum temsilcileri ve arıcılar katıldı.





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