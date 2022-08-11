Siirt Havalimanı 6 ayda 20 bin yolcuya hizmet verdi

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SİİR (AA) - Siirt Havalimanı, yılın ilk 6 ayında 20 bin 81 kişiye hizmet verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2022'nin ilk 6 ayının istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı 20 bin 81 yolcu tarafından kullanıldı, bu dönemde iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 182 oldu.

Temmuz ayında gerçekleşen uçak trafiği 54, yolcu sayısı da 6 bin 526 oldu.

Havalimanından; çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri İstanbul, pazartesi ve cuma günleri ise Ankara'ya seferler düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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