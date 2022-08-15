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Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 38 yıl geçti

AA

Terör örgütü PKK'nın Eruh'ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 38 yıl geçti

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Terör örgütü PKK'nın 38 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk hain saldırı unutulmadı.

PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırıların üzerinden 38 yıl geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve Eruh'taki saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçen Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.

İlçede adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddeye ismi verilen Süleyman Aydın gönüllerde yaşatılıyor.

Siirtliler hafızalarda derin izler bırakan saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya tepkili.

- "Terör bitme aşamasına geldi"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit-Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, AA muhabirine, sözde Kürt halkının savunuculuğunu yapan terör örgütü PKK'nın en büyük zararı Kürtlere verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin terörle amansız şekilde mücadele ettiğini ifade eden Şehitoğlu, milletin 1984'ten bu yana terörden çok çektiğini belirtti.

"Yıllardan beri PKK yüzünden çekilmedik çile, yaşanmadık acı kalmadı. Devletimiz çok ileri bir seviyede terör örgütü PKK ile mücadele ediyor. Terör bitme aşamasına geldi." ifadelerini kullanan Şehitoğlu, geçmişte yaşanan sıkıntıların yerini huzura bıraktığını anlattı.

Şehitoğlu, eskiden bölgede insanların evlerine, bahçesine, hastaneye rahat bir şekilde gidemediğini dile getirerek, terörle mücadele sayesinde bugün huzurun tesis edildiğini belirtti.

- "Terör örgütü 40 değil 400 sene geçse amacına ulaşamayacak"

Kentte gazetecilik yapan Diya Yarayan (56) Siirt'in terör saldırılarıyla anılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Yarayan, "Siirt terörden çok çekti ama bugün çok şükür huzur, refah içinde yaşıyoruz. Siirt acılar çekti ama hiçbir zaman yılmadı. Yüce devletimizin sıcaklığını her zaman hissetmekteyiz. Terör örgütü 40 değil 400 sene bile geçse amacına ulaşamayacak." dedi.

Yarayan, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

- "Bir an önce terörün bitmesini istiyoruz"

Eruhlu vatandaşlardan Yusuf Yıldırım, Eruh'un terörle anılmasını istemediklerini ifade etti.

İlçeye endişeyle gelenlerin ağlayarak gittiğini dile getiren Yıldırım, sıcak ve güzel bir ilçe olan Eruh'ta halkın da misafirperver olduğunu vurguladı.

Yıldırım, ilçede ve kentte artık herkesin huzurla yaşadığına işaret ederek, terörle mücadelede şehit veren bir ailenin mensubu olarak büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

"Allah kimseye göstermesin. Bunu yaşayan bilir. Bir an önce bu terörün bitmesini istiyoruz." diyen Yıldırım, terörün bitme noktasına gelmesiyle ilçede yatırımların arttığını belirtti.

- "Yeni nesle iyi şeyler bırakmak istiyoruz"

Savaş Özer de 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın ilk saldırını gerçekleştirdiği Eruh'ta aradan geçen 38 yılda çok sayıda şehit verdiklerini söyledi.

İlçenin artık terör saldırılarıyla anılmak istemediğine işaret eden Özer, şöyle dedi:

"Yeni nesle Eruh'un ne kadar geliştiğini, güzelleştiğini anlatmak istiyoruz. Yeni nesle iyi şeyler bırakmak istiyoruz. Geçmişte birçok sıkıntı yaşadık. Eruh'umuz eskisi gibi değil, birçok yatırım oldu. Altyapı, ulaşım, sağlık ve birçok alanda Eruh'umuz çok gelişti. Daha önce yol yapmaya başlayan şirketler bir hafta sonra kaçıyorlardı ama şimdi ilçemizde çalışmak isteyen vatandaşlar, şirketler gelip çalışıyor."

Özer, bölgede huzurun sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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