Siirt'te 11 üreticiye 1 milyon 100 bin lira hibe desteği sağlandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te 11 üreticiye 1 milyon 100 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.



Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinin Siirt'te uygulanmaya başlandığını belirtti.

Demirhan, tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin üretim yapmaları ve istihdama katkı sağlamaları amacıyla uygulamaya konulan programla 11 projenin kabul edildiğini ifade etti.



11 projeye toplamda 1 milyon 100 bin lira destek sağlandığını aktaran Demirhan, şunları kaydetti:



"Kırsalda üretim yapacak meslek yüksekokulları ve üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerden mezun olan 11 üreticinin projesi destek almaya hak kazandı. Uygulamaya konulan projeler için teknik elemanlar tarafından tespitler yapıldı. Toplamda 1 milyon 100 bin lira hibe ödemesi yapıldı."

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