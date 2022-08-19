Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Şehit Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyareti

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SİİRT (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, şehit Bağra'nın Şirvan ilçesinin Nallıkaya köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Abdurrahman Bağra ve diğer aile bireylerine başsağlığı diledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, vatan ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan Ömer Bağra'nın geriye kalan ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Bizler her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Taziye ziyaretinde, Şirvan Kaymakam Vekili Emin Bağlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da yer aldı.







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