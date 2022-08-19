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Siirt'te yüzde 50 hibe ile yaptırılan sulama sistemi faaliyete girdi

AA

Siirt'te yüzde 50 hibe ile yaptırılan sulama sistemi faaliyete girdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yüzde 50 hibe ile yaptırılan sulama sistemi hizmete girdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından uygulanan "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında Kurtalan ilçesinin Şenköy köyünde Kadircan Ağrak'a ait 56 dönüm fıstık üretimi yapılan alanda sulama projesi uygulandı.

Yüzde 50'si hibe toplam 96 bin lira bütçeli proje ile 50 metre derinlikten çıkarılan suyla fıstık arazisinin sulanarak verimin artırılması planlanıyor.

Açıklamada, Siirt için çok önemli çalışmalardan biri olan bu tür sulama sistemleri projelerinin uygulanması için destek verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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