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Tedaviyle sağlığına kavuşan hayvanlar stajyerlerin sevgisiyle yaşama bağlanıyor

AA

Tedaviyle sağlığına kavuşan hayvanlar stajyerlerin sevgisiyle yaşama bağlanıyor

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedaviyle sağlığına kavuşan hayvanlar stajyer öğrencilerin sevgisiyle de yaşama tutunuyor.

Hastalanan sahipli hayvanlar ile çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen, hasta ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarına SİÜ Hayvan Hastanesi'nde alanında uzman veteriner hekimlerce tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

SİÜ Veteriner Fakültesinde öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri stajlarını fakülte bünyesindeki hayvan hastanesinde yaparak mesleğe hazırlanıyor.

Hayvan hastanesinde bu yıl staj yapan 30 öğrenci, Siirt ve çevre illerden hastaneye getirilen sahipli ve sahipsiz kedi ve köpek ile farklı türden kuşların tedavisine ve rehabilitasyonunda uzman veteriner hekimlere destek oluyor.

Öğrenciler sevgiyle bağlandıkları hayvanların iyileşmesi için onlara şefkat gösteriyor.

- "Hastaların tanı, tedavi ve operasyonlarına yardımcı oluyorlar"

SİÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gülaydın, AA muhabirine, 5 yıl önce faaliyete giren hastanede hayvanların teşhis ve tedavisinin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Yaz döneminde fakültede okuyan 4. ve 5. sınıf öğrencilerin stajlarını hastanede yaptığını ifade eden Gülaydın, "Hastaların tanı, tedavi ve operasyonlarına yardımcı oluyorlar. Öğrenciler de cerrahi operasyonlara giriyor. Siirt'in yanı sıra Diyarbakır, Mardin ve Bitlis gibi çevre illerden de hasta alıyoruz. Bu hastalarımız genellikle trafik kazasından kaynaklı yaralanmalar. Onun dışında birçok tanıya ve tedaviye ihtiyaç olan hasta geliyor. Siirt ve Kurtalan belediyeleri ile protokolümüz var. Sokak hayvanlarının her türlü tanı ve tedavisine cevap veriyoruz." dedi.

Gülaydın, sokak hayvanları ve diğer canlılar için duyarlılık çağrısında bulunarak, herkesten kapı ve pencere önlerine bir kap su ve mama bırakmalarını beklediklerini belirtti.

- "En önemli tedavi sevgi"

Stajyer öğrencilerden Narincan Çoban, staj için Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ni tercih ettiğini, arkadaşlarıyla yaz ayını hayvanlarla bir arada geçirdiklerini söyledi.

Çoban, sürekli hayvanlarla ilgilendiklerini ifade ederek, medikal tedavi ve cerrahi operasyonlara destek verdiklerini belirtti.

Çoban, "Hayvanlara yem veriyor, su içiriyoruz. Onları gezdiriyoruz. Oyun oynatarak iyileşmelerine yardımcı oluyoruz. En önemli tedavi kesinlikle sevgi. Olabildiğince sevgi vererek, oyun oynatarak onlara bekledikleri ilgiyi gösteriyoruz. Hasta hayvanları iyileştirerek mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- "Hayvan sevgisi olmasa bu meslek yapılmaz"

Müzzemil Hattap Soysal, hastanede tedavisi süren hayvanlarla yakından ilgilendiklerini anlattı.

Bu meslek için hayvan sevgisinin önemine değinen Soysal, "Hayvan sevgisi olmasa bu meslek yapılmaz. Bütün hastalarımıza sahipli veya sahipsiz hiç fark etmez elimizden gelen en iyi tedaviyi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Sönmez de hastaneye getirilen hayvanları sağlığına kavuşturmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hayvanlar rahatsızlıklarında insanlar gibi bunu dile getiremiyorlar. Mecburen bizim anlamamız gerekiyor. Bağırıyorlar, acı çekiyorlar. Onların dile getiremediği şeyleri anlamak güzel bir duygu."

Muhammed Elhafız ise Siirt Üniversitesinde okuduğunu, üniversite bünyesinde hizmet veren hastanede staj yapmaktan memnun olduğunu dile getirdi.


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