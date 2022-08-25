Arıcı kardeşler 1750 rakımlı Cevizlik Yaylası'nda polen üretiyor

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Şirvan ilçesinde yılın büyük bölümünü zengin floraya sahip 1750 rakımlı Cevizlik Yaylası'nda geçiren arıcı iki kardeş, balın yanı sıra polen üretimi yapıyor.



Gerzevil Dağı eteklerindeki yaylada ev olarak kullandıkları barakalarda yaşayan Mehdi ve Sami Şalk kardeşler, bölgede tadı, aroması ve kalitesiyle rağbet gören organik bal üretiyor.

Daha önce sadece bal üreten iki kardeş, son dönemde arı ürünlerine rağbetin artması üzerine, dağ yamaçlarında değişik türde çiçeklerle buluşan arıların taşıdığı polenleri de kurdukları tuzaklı kovanlarla topluyor.

- 250 kovandan 60 kilogram polen üretiliyor

Bal ve polen üreticisi Mehdi Şalk, AA muhabirine, üç kuşaktır yaptıkları arıcılığı çocukluğundan beri sürdürdüğünü söyledi.

Yüksek rakımlı ve florası zengin yaylada 250 kovanla ürettiği balın ülkenin her yerinden talep gördüğüne işaret eden Şalk, "Ana mesleğimiz arıcılık. Bal üretiminin yanında birkaç yıl önce arı ürünlerine olan talep nedeniyle polen üretimine de başladık. Polen üretimi balın yanında ek gelir olarak bütçemize katkı sunuyor. Çok kaliteli bal ve polenimiz var. Önümüzdeki ay fenni kovan, sonbahara doğru da kara kovan balında hasat yapacağız. Eylülde müşterilere bal ile birlikte polen de sunacağım." dedi.

Yılda iki kez polen hasadından ürün alındığına işaret eden Şalk, arılar geven bitkisinden beslendiği için geven balı ürettiklerini dile getirdi.

Şalk, bölgede çok sayıda geven bitkisi bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:



"Bölge arıcılar için vazgeçilmez. Arıcılığa başlarken sadece balla sınırlı kalmıştık ama görüyoruz ki diğer arı ürünlerine de yoğun talep var. Polen ve propolisin yanında ilerleyen yıllarda arı sütü ve diğer ürünlere de yönelmeyi planlıyoruz. Yılda ortalama 50-60 kilogram polen üretiyoruz. Deneme amaçlı tuzaklı kovan getirttim, üretip müşteriye sundum, olumlu dönüşler alınca bu işi daha da geliştirdim."

Sağlık açısından da tercih edilen polenin özel müşterileri olduğunu belirten Şalk, talep edenler için yurt dışına da ürün gönderdiğini kaydetti.

- "Ne kadar arı olursa o kadar çok gelir elde ediliyor"

Sami Şalk ise Cevizlik Yaylası'nda baba mesleğini 200 kovanla sürdürdüğünü dile getirerek, "Arıya hiçbir zarar vermeyen bu tuzaklardan ek gelir sağlanıyor. Polen üretimi fazla zor değil. Arıcılıktan anlayan herkes bunu üretebilir. Geliri üretime bağlı. Ne kadar arı olursa o kadar çok gelir elde ediliyor." ifadelerini kullandı.



Yaylada arıcılık yapan Tahir Sun ise gelecek yıllarda düz kovanlarını tuzaklı kovana dönüştürerek polen üretimine başlayacağını söyledi.



- "Hem bal hem de poleni ilçe genelinde yaygınlaştırıp, marka hedefliyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nedim Aksoy, arıcılığın bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.



Polen üretiminin ilçede sadece Cevizlik Yaylası'nda iki kardeş tarafından yapıldığını anlatan Aksoy, bitki florası açısından çok zengin olan bölgenin organik bal ve polen üretimine uygun olduğunu belirtti.

İlçede bal üretiminin artırılmasına yönelik desteklerin sürdüğünü bildiren Aksoy, şunları kaydetti:



"Rakım olarak yüksek olan dağın yamacı bal üretimi için elverişli. Arıcıların çoğu bu yamaçta bulunmaktadır. Son 2 yıldır ilçede polen hasadı yapılıyor. Üreticilerimizin hizmetindeyiz. Poleni yaygınlaştırıp, bal ürünlerinin yanında yeni bir gelir kazandırmayı planlıyoruz. Hem bal hem de poleni ilçe genelinde yaygınlaştırıp, ülke genelinde marka hedefliyoruz. Polen, arının beslenmesi için bitki özünden topladığı besin kaynağından oluşuyor. Birçok bitki özünün birleşmesiyle elde edilmektedir. Polen, tuzaklı kovanlar hazırlanarak kesinlikle arıya zarar vermeden arıdan kovan girişinde alınıyor. Arı kovana girdiğinde ayaklarına aldığı polen tuzağa çarparak kovanın alt kısmındaki tabakta toplanıyor. Üretimin artırılmasına yönelik projelerimiz olacak."





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