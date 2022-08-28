Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar yüzme havuzlarında serinliyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SİİRT (AA) - Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar yüzme havuzlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında il genelinde açılan yüzme havuzlarından 6-18 yaş arası 1200 çocuk ve genç faydalanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, yaptığı açıklamada, kentte 2'si yarı olimpik 3 yüzme havuzunun yaz aylarında halka hizmet verdiğini söyledi.

Yaz Spor Okulları kapsamında faaliyete giren yüzme kurslarını okul döneminde de devam ettirmeyi planladıklarını dile getiren Kısacık, şunları kaydetti:

"İlimizde sıcakların arttığı aylarda elimizden geldiğince dışarıda çocuk ve genç bırakmayacak şekilde yüzme havuzlarımızı hizmete aldık. 1200 öğrencimiz merkez ve ilçelerdeki yüzme havuzlarından istifade ediyor. Bu yıl yüzme başta olmak üzere tüm spor dallarına yoğun talep var. Haftanın belirli günlerinde çocuk, genç ve engellilere, haftanın bir günü de yetişkinlere yüzme havuzunu açıyoruz. 14 yüzme antrenörü ile hizmet veriliyor."

Kısacık, son dönemde yaşanan boğulma olaylarına dikkati çekerek, çocuk ve gençleri tehlikeli olan dere ve akarsulara gitmek yerine daha güvenli olan yüzme havuzlarına beklediklerini belirtti.



Antrenör Serkan Yiğiter de yaz aylarında yoğun talep gören kurslarda çocuklara yüzme öğrettiklerini söyledi.

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