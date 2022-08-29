Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Hacıbektaşoğlu, masajında, 30 Ağustos zaferinin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve vatan aşkının kanla yazılan destanı olduğunu belirtti.



Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşı'nı taçlandıran Cumhuriyetin doğuşunu müjdeleyen, tüm imkansızlıklara rağmen halkın sarsılmaz azmiyle kazanılan büyük zaferin yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına, barış ve kardeşlik iklimine yönelik hain saldırılar karşısında birlik ve beraberlik ruhu ile istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını aynı şekilde sürdürmektedir. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu mukaddes vatan topraklarına, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, canlarını veren şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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