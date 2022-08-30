Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törende, Teğmen Murat Reyhanlı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir, Cumhuriyet Savcısı Fulya Hozan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Daha sonra Kaymakam Tekin, makamında tebrikleri kabul etti.



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