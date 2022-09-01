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Siirt'te adli yıl açılış töreni yapıldı

AA

Siirt'te adli yıl açılış töreni yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Vekili Fatih Kurt, adli yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak, adaletin, devletin varlığının sebebi olduğunu söyledi.

Ecdadın fethettiği topraklarda huzur ve güvenin adaletle tesis edildiğini belirten Kurt, gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirasın da adalet anlayışı olduğunu kaydetti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da yargı camiasının adalet gibi çok önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

"Mahkeme salonumuzda duvarda yazılan Hazreti Ömer'in 'Adalet Mülkün Temelidir' sözü devletin orduyla değil, parayla değil, enerji kaynakları, sanayi ve ticaret ile değil adaletle yaşadığını belirtiyor." diyen Sarıca, "Çünkü adaleti tam manasıyla tesis ettiğimizde diğer her şey zaten kendiliğinden gelecek, gelişecek, yaşayacak, ülkeyi ve toplumu kuşatacaktır. Bu suretle demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız nitelikli bir yargıya sahip olmaktan geçmektedir." ifadesini kullandı.

Sarıca, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın memleketinde görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Törende, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da herkesin adaletin daha hızlı, etkin ve daha hakkaniyetli olarak yerine gelmesi için elinden geleni yapması gerektiğini aktardı.

İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay ve Siirt Barosu Başkanı Kenan Bilge de birer konuşma yaptı.

Törene Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, hakim ve savcılar, baro üyeleri ile adliye çalışanları katıldı.

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