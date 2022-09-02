Siirt'te yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları karşılanıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) "Vefa Projesi"yle karşılanıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak ve nakdi yardımlarını sürdüren SYDV, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını da sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SYDV Müdürü Aydın Şakar, engelli ve bakıma muhtaç 33 vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini belirtti.
Projenin devam edeceğini aktaran Şakar, hane ziyaretleri ile vatandaşların temizlik, bakım ve günlük ihtiyaçlarının yanı sıra temel ihtiyaçlarının da karşılandığını bildirdi.