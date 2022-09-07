Siirt'te dilencilere yönelik denetimler sürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte halkın manevi duygularını istismar edenlere yönelik çalışma başlattı.

Cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik yapılan denetimde Suriye uyruklu 8 kişi müdürlüğe götürüldü.

Denetimde yapılan üst aramalarında çıkan 115 liraya el konuldu, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Suriye uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.





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