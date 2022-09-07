Siirt'te yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacak

AA

Siirt'te yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacak

SİİRT (AA) - Siirt'te belirli şartları taşıyan çiftçilere yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohum dağıtılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında il genelinde üretimi arttırmak amacıyla sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacağı bildirildi.

Projenin tarımsal havza kapsamındaki merkez, Kurtalan, Eruh ve Baykan ilçelerinde belirlenen şartları taşıyan üreticilere yaklaşık 15 bin alan için 200 ton tohum dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Tohum dağıtımı merkez ilçede vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamların başkanlığında oluşturulan komisyonların değerlendirilmesiyle yapılacak. Tohum yardımı almak isteyenlerden en az 10 dekar arazi şartı aranmakta. Kira sözleşmesi, tapu belgesi veya 2023 ÇKS belgesinden biri sunulacaktır. 2021 yılında gerçekleştirilen mercimek dağıtımı projesinden faydalanmayan üreticilere öncelik verilecektir. 2021 yılında uygulanan mercimek dağıtım projesinden faydalanmış olanların, toplamda 50 dekarlık alandan daha az alanı var ise 2022 yılında da başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuran çiftçilerin son 5 yılda Bakanlık tarafından hibe desteği kapsamında desteklerden men cezası almamaları gerekmektedir. ÇKS kayıtlarında beyan edilen ada parselde üst üste iki yıldan fazla mercimek üretimi yapmamış olmaları gerekmektedir. Her çiftçiye maksimum 25 dekar tekabül eden alan için 350 kilogram tohum dağıtımı yapılacaktır. Bu şart başvuru sayısına göre değişiklik gösterebilecektir. Detaylı bilgi için ilgili kurumlara başvurmaları gerekir."

Müracaatların 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te dilencilere yönelik denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Siirt'te dilencilere yönelik denetimler sürüyor
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ...
Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı
YEREL HABERLER Siirt'te fıstık üreticilerine erken hasat uyarısı
Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır
YEREL HABERLER Siirt'te 572 eğitim kurumu yeni döneme hazır
Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
YEREL HABERLER Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.