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Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu

AA

Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) öğrencisi Musa Alak, üniversite yerleşkesindeki bir kameriyede geliştirdiği sistemle güneş enerjisiyle şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu.

SİÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Alak, lisans bitirme tezi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkati çekmek ve kullanım alanı artan güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda gerekli izinleri aldıktan sonra arkadaşlarının da desteğiyle SİÜ Kezer Yerleşkesindeki bir kameriyenin çatısına güneş paneli kuran Alak, 4 kişinin aynı anda akıllı cihazlarını şarj edebileceği istasyon ve akşam saatlerinde de öğrencilerin kitap okuyabilmesi için aydınlatma ünitesi projesini hayata geçirdi.

Musa Alak, AA muhabirine, güneş enerjisinin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, tez danışmanı Doç. Dr. Melih Kuncan'ın önerisiyle bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Doç. Dr. Melih Kuncan da bölümün 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrencileriyle lisans bitirme tezi kapsamında bazı güncel Ar-Ge ve çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Son yıllarda Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerjiye ilginin hızla arttığını ifade eden Kuncan, "Biz de mevcut lisans bitirme öğrencilerinden birkaçına basit uygulamalar vererek yenilenebilir enerjiden farkındalık yapmak istedik. Bu anlamda gençlerimizin aktif olarak kullandığı kameriyelerden birine ders çalışırken kullandıkları cihazlarının bataryalarını şarj edebilmesi için böyle bir proje hayata geçirildi." dedi.

SİÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren Eviz de , proje sayesinde akşama doğru şarjı biten telefonunu kameriyede otururken şarj edebildiğini anlattı.

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