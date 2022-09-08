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AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı

AA

AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı

SİİRT (AA) - AFAD ekipleri, Siirt'in merkez Meydandere köyünün ardından yer altından sesler geldiği iddia edilen Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de inceleme yaptı.

Meydandere köyünde dün inceleme yapan AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, bugün de 3,5 kilometre uzaklıktaki Akyayla köyüne geldi.

Köyde inceleme yapan ve burada köy sakinlerinden bilgi alan ekipler, köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü aldı. Yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek ekipler, çalışmalar sonucu her 2 köyle ilgili rapor hazırlayacak.

- "Tavan sanki üstüme çökecekti"

Köyde yaşayan Muharrem Aygün, AA muhabirine, 20 gün önce akşam saatlerinde sarsıntı hissettiğini söyledi.

"Tavan sanki üstüme çökecekti. Epey bir sarsıntı olmuştu. Bundan önce de sarsıntı hissettik" diyen Aygün, AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla bu ses ve sarsıntının neden kaynaklandığının tespit edilmesini beklediklerini belirtti.

Adem Aktı da köydekilerin sarsıntılardan dolayı tedirgin olduğunu dile getirerek, "Birkaç gün önce saat 01.00 sularında bir sarsıntı meydana geldi. Ama deprem olduğunu düşünmüyorum. Bir saniye sürdü, telefonu açıp sesi kaydetmeye fırsatımız olmadı. Köyün bir kısmı bu sarsıntıdan tedirgin. AFAD ekiplerinin sesin kaynağını bulmasını bekliyorum." dedi.

- "Sesin kaynağının bulunmasını umut ediyorum"

Mehmet Aktı, İstanbul'dan tatil için geldiği köyde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen sarsıntıyı hissettiğini belirtti.

Sesin ve sarsıntının kaynağının ortaya çıkmasını beklediklerini anlatan Aktı, "Ses çıktığında o gece tüm köy tedirgin oldu. Köylülerin hepsinin dışarı çıktığını gördüm. AFAD ekipleri gelmiş, inşallah kaynağını bulurlar." ifadelerini kullandı.

Medeni Aygün de fıstık hasadı için İstanbul'dan köye geldiğini belirterek, "Aniden bir ses duyduk. Yerin altında toprak kayıyor gibiydi. Marmara depreminde de İstanbul'daydım ama böyle bir sarsıntıyı ilk defa gördüm. Birkaç saniye sürdü, tüm köylüler dışarı çıktı. Halen konuşuluyor. AFAD çok iyi çalışıyor, sesin kaynağının bulunmasını umut ediyorum." diye konuştu.

AFAD ekipleri dün de Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine incelemelerde bulunmuş, köye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntıların 24 saat takibine başlamıştı.


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