Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 556 internet sitesi erişime kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda 207 yasadışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek kapatıldı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 sitenin erişimi engellendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.