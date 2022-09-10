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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Propolis Siirtli arıcılar için ek gelir oldu

AA

Propolis Siirtli arıcılar için ek gelir oldu

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te arıcılar, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olduğu bilinen propolis üretimine de başlayarak ek gelir elde etmeye başladı.

Arıcılığın yaygın olduğu 2 bin rakımlı Pervari ilçesinin Çemikare ve Şirvan ilçesinin Cevizlik yaylalarında arıcılar, arıların kovanlarını dış etkenlerden korumak amacıyla bitki tomurcuklarından elde ettiği özlerle yaptığı propolisi özenle topluyor.

Toplaması zahmetli olduğu için daha önce pek ilgi gösterilmeyen propolise son dönemde artan yoğun talep, arıcıları da bu ürünü üretmeye yönlendirdi.

Cevizlik Yaylası'nda babadan öğrendiği mesleği 60 yıldır sürdüren 70 yaşındaki Hasan Sola, AA muhabirine, bal üretiminin yanında propolis de üreterek ek gelir sağladıklarını söyledi.

Propolisin birçok hastalığa iyi geldiği için talep gördüğünü dile getiren Sola, yaylada ana üretimlerinin bal olduğunu, balın yanı sıra propolis de ürettiklerini belirtti.

- 250 kovandan 5-6 kilogram propolis üretiliyor

Propolisin birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunduğunu ifade eden Sola, şöyle konuştu:

"Önemli bir bağışıklık özelliği var. Arılar bunları dışarıdaki bitki özlerinden üretiyor ve biz de bunu petek altlarında topluyoruz. Her bal üreticisi propolis toplamıyor. Çünkü çok zahmetli bir iştir. Yılda 250 kovanda ortalama 5 ila 6 kilogram propolis, 50-60 kilogram polen, 500 ila 1 ton civarında bal üretiyoruz."

Bal üreticisi Ethem Suna da zengin floraya sahip Cevizlik Yaylası'nın bal ve propolis üretimine uygun olduğunu aktardı.

Suna, "Cevizlik köyünde oturuyorum. Yaylada propolis toplandı, bal hasadına da az kaldı. Propolis ilaç niyetine kullanılıyor. İl dışından müşteriler yoğun talepte bulunuyor. İyi para getirdiği için üretilmeye başlandı." dedi.

- "Ek katkı sağlayacağına inandığımız bu ürünleri teşvik ediyoruz"

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin ise arıcılar arasında "arı zamkı" olarak değerlendirilen propolisin, arıların kovan içinde yer alan peteklerin sterilizasyonunu sağlamak ve dışarıdan gelen etkenlere karşı korumak için ürettiği bir madde olduğunu söyledi.

Çetin, "Daha önce toplanması zahmetli olduğu için arıcılar tarafından ilgi görmüyordu. Yoğun talep olunca arıcılar propolise yöneldi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de Pervari bölgesinde arıcılık yaptığını anlatan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ham olarak işletmelere satılan propolis daha sonra sıvı hale getiriliyor. Şu anda 500 dolayında arıcıdan 50 ila 60'ı propolis topluyor. Izgara kullananlar daha çok verim alabiliyor. Birlik olarak üreticilere ek katkı sağlayacağına inandığımız bu ürünleri teşvik ediyoruz."

Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nedim Aksoy da sadece baldan gelir elde eden arıcıların kazancının propolis üretimiyle arttığını belirtti.

İlçede balın yanında polen ve propolis üretimini teşvik ettiklerini dile getiren Aksoy, "Önceliğimiz bal olmak üzere yan gelir olarak polen ve propolis üretimini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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