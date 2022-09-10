Siirt Havalimanı ağustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Havalimanı ağustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi

AA

Siirt Havalimanı ağustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi

SİİRT (AA) - Siirt Havalimanı, geçen ay 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 5 bin 985, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 52’ye ulaştı, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 62 ton oldu.

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise yolcu trafiği 32 bin 936, uçak trafiği 336, yük trafiği ise 325 ton olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlandı
YEREL HABERLER Siirt Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlandı
Propolis Siirtli arıcılar için ek gelir oldu
YEREL HABERLER Propolis Siirtli arıcılar için ek gelir oldu
Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi
YEREL HABERLER Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi
Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt'te AFAD, yer altından ses geldiği belirtilen 2 köyde araştırma başlattı
YEREL HABERLER Siirt'te AFAD, yer altından ses geldiği belirtilen 2 ...
AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia ...
Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ve aydınlatma ünitesi kurdu
YEREL HABERLER Lisans bitirme tezi olarak kameriyeye şarj istasyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.