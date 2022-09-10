Siirt Belediyesinden parke çalışmaları

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SİİRT (AA) - Siirt'te cadde ve kaldırımlarda parke çalışmaları sürüyor.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte bozulan ve deforme olan yolların yenilenmesine yönelik Bahçelievler ve Afetevler mahallelerinde kilit parke taşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için eskiyen taşların yerlerine yenilerini döşeyen ekipler, kaldırımları yeniledi, çevre düzenlemesi yaptı.

Ekipler, kış ayları başlamadan program dahilindeki çalışmaları bitirmeyi hedefliyor.

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