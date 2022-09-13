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Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in adının verildiği Siirt'teki ilkokul hizmete açıldı

AA

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in adının verildiği Siirt'teki ilkokul hizmete açıldı

SİİRT (AA) - Pervari ilçesinde 10 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in adının verildiği ilkokul hizmete girdi.

Merkez Afetevler Mahallesi'ndeki Şehit Kürşat Güneş İlkokulu'nun açılışını Vali Osman Hacıbektaşoğlu gerçekleştirdi.

Hacıbektaşoğlu, açılışta kentin derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına göre iyi bir noktada olduğunu anlattı.

Siirt'in eğitimde ciddi bir atağa geçtiğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Özellikle orta öğretimde puanlı okullara yerleştirmede öğrenci sayısının, önümüzdeki yıllarda üniversite yerleştirmelerinde de başarının artmasına yol açacaktır" dedi.

Şehit Güneş'in adının bu okulda yaşatılacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şehitlere rahmet diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Şehit Kürşat Güneş İlkokulu'nun hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışın ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.

Şehidin eşi Hatice Güneş, AA muhabirine, eşinin şehit olmasının ardından dünyaya gelen kızı İrem'in en büyük hayalinin babasının adının bir okula verilmesi olduğunu söyledi.

Geçen yılki Siirt ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kızının talebini ilettiklerini hatırlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Eşim 2012 yılında helikopter kazası sonucu 16 arkadaşıyla şehit oldu. Eşim şehit olduğunda kızıma hamileydim. Şehadetinden 3 ay sonra kızım dünyaya geldi. Kızımın en büyük hayali babasının adının yaşatılmasıydı. Eşimin adının bu okula verilmesi talebini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilettik. Kendilerinin talimatıyla eşimin isminin bu okula verilmesi sağlandı. Bugün de eşimin isminin verildiği okulun açılışına kaldık."

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra okul bahçesindeki gezici kütüphanede incelemede bulundu.

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