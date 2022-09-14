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"14 Eylül Siirt'in Şeref Günü" kutlandı

AA

"14 Eylül Siirt'in Şeref Günü" kutlandı

SİİRT (AA) - Atatürk'ün Doğu Cephesi Kolordu Müfettişi olarak 14 Eylül 1916'da Siirt'i ziyaret etmesinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "14 Eylül Siirt'in Şeref Günü" töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıbektaşoğlu, şeref defterini imzaladı.

Siirt Lisesi tarih öğretmeni İzzet Ekinci, törende, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı olarak şehri onurlandırdığını belirterek, "Şehrin girişinde halk tarafından büyük sevinç gösteriyle karşılanan Atatürk, Siirt halkı tarafından bağrına basılmış." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Yarbay Erkan Sağdıç, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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