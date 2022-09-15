Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyündeki anma etkinliğine katıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Meydandere köyündeki geleneksel anma etkinliklerine katıldı.

Hacıbektaşoğlu, köyde "Şeyh Ali" adına her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili köylülerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Hacıbektaşoğlu, daha sonra şehit güvenlik korucusu Hurşit Yıldız'ın ailesini de ziyaret etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, "Şehit aileleri şehitlerden bize kalan emanetlerdir. Her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Anma etkinliklerine, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

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