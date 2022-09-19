Siirt Adliyesi çalışanlarından kan bağışı

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SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğiyle düzenlenen bağış kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.

Siirt Adliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Kan bağışında bulunan Sarıca, sadece acil değil sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının toplumda hak ettiği ilgiyi bulmasını diledi.



Sarıca, kutsal bir görevi yerine getiren Türk Kızılaya teşekkür etti.

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