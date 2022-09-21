Siirt'te 9 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli aileler barıştırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde 9 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli aileler arasında barış sağlandı.

Siirt merkezde 2 gün önce çıkan ve 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan taşlı ve sopalı kavganın tarafı Nallıkaya ve Elmadalı köylerinde oturan ailelerin barışması için Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve kanaat önderleri araya girdi.

Görüşmelerin ardından komşu iki köy arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Elmadalı Köyü Camisi'nde program düzenlendi.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her iki köyün de erdemli davranış örneği gösterdiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimiz, biriz, beraberiz, kardeşiz. Şu an tüm kardeşler bir aradayız. Şirvan burada, Siirt burada, köylerimiz burada, hepimiz bir aradayız. Gençler arasında yaşanan bir kaza diyelim. Kardeşler arasındaki bu kaza husumete dönüşmeden sona ermiştir. Allah'a şükür önemli bir şey yok. Hepiniz komşusunuz. Olanlardan ders almak lazım. Allah hepimizi beterinden korusun. Allah'ın rızasını kazandınız. Allah sizlerden razı olsun."

Hacıbektaşoğlu, kendilerini kırmayan köylülere teşekkür etti.

Olğaç da barışın sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Barışa vesile olan herkese teşekkür eden Olğaç, "Barış hükümlerin en hayırlısıdır. İnşallah bundan sonra böyle üzücü olaylar yaşanmaz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Duaların okunduğu programda, Nallıkaya ve Elmadalı köylüleri barıştı.

Programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Siirt Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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