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SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iki kuzenin kurduğu tesislerde üretilen yalıtım malzemeleri Irak'a ihraç ediliyor.

Küçük yaşta İstanbul'a göç eden 52 yaşındaki İhsan Tarlak, inşaat sektöründe yalıtım malzemeleri üretimine yönelik tecrübe edindi.

Memleketine yatırım yapma kararı alan Tarlak, kuzeni Hayrettin Tay ile sermayelerini birleştirerek 2015 yılında 6. bölge teşviklerinden yararlanarak Siirt OSB'de yalıtım malzemeleri üretim tesisi, 2 yıl sonra da yapı kimyasalları tesisi kurdu ve istihdam sayısını 30'a çıkardı.

Tesislerde üretilen yalıtım malzemeleri, Irak'a ihraç ediliyor.

İhsan Tarlak, AA muhabirine, İstanbul'da yapı kimyasalları ve yalıtım malzemeleri üretimini gördükten sonra memleketine yatırım yapmak istediğini söyledi.

Önce yalıtım malzemeleri üretimine başladıklarını, daha sonra yapı kimyasalları tesisini de kurarak ellerini güçlendirdiklerini kaydeden Tarlak, daha büyük bir alana hitap etmeye başladıklarını belirtti.

Ürünlerini, bölgenin yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ne gönderdiklerini, Irak'a ihraç ettiklerini bildiren Tarlak, memleketlerinde istihdam sağlamanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

- "Hedefimiz ihracat oranını 2-3 katına çıkarmak"

Yalıtım malzemesinde yıllık 250 bin ton, yapı kimyasallarında da 12 bin metreküp üretim yaptıklarını ifade eden Tarlak, şöyle konuştu:

"Daha fazla yatırım yapıp kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. EPS köpük ve yapı kimyasalları birbirini tamamlayan ürünler. Irak'a yıllık 22 milyon liralık ihracat yapıyoruz. 2023 ve sonraki dönem için hedefimiz ihracat oranını 2-3 katına çıkarmak."

Tesislerde çalışan Erkan Epözdemir ise talebe göre üretim yaptıklarını belirterek, "4-5 santim dış cephe için strafor üretiyoruz. Boncuk kadar ham maddeyi burada şişirme bölümlerindeki kazanlarda buhar aracılığıyla strafor haline getiriyoruz. Daha sonra kütük şeklinde iki gün dinlendirip bunları talebe göre kesiyoruz. Dış cephede iddialıyız." dedi.

Tesiste 1,5 yıldır çalışan Metin Sarcan da yıllarca gurbette çalıştığını, böyle tesislerin Siirt'te açılmasının gençlerin istihdamı için önemli olduğunu kaydetti.

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