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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaptı:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaptı:

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu güçlü kadrolarla bütün projeleri en kısa zamanda bitirip, vatanımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Türkiye büyüyecek. Bu vatana aşık kadrolarla hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Siirt'teki temasları kapsamında beraberinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Milletvekili Osman Ören ile 11 Temmuz 2020'de hizmete açılan Beğendik (Botan) Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakanlık olarak 20 yıldır yaptıkları prestijli çalışmalardan birinin de bu köprü olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü'nün Türkiye'nin en uzun köprüsü olduğunu söyledi.

165 metre yüksekliğinde, 450 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, Bitlis'in Hizan ilçesini Siirt'in Pervari ilçesine bağlayan çok kıymetli bu hizmetin 2 yıl önce tamamlanarak, ulaşıma açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu köprü yapılmadan önce saatler süren yolculukların, ulaşımda yaşanan sıkıntıların artık geçmişte kaldığını belirtti.

- "Yatırımlarımız artarak devam ediyor"

Karaismailoğlu, vatandaşların bu hizmeti fazlasıyla hak ettiğini anlatarak, bu hizmeti vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu projelerin çok daha önce bitmesi gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, "Maalesef bizi bir terör belasına bulaştıranlar, terörle vaktimizi, paramızı çalanlar bu projenin gecikmesine neden oldular. Ama bölgede huzur var, güven var. Huzur ve güven olan yerde yatırımlarımız artarak devam ediyor. Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz kazanıyor, öğrencilerimiz okullarına rahatlıkla gidiyor. Bölgede müthiş bir huzur ve ekonomik gelir var. İnşallah bunlar artarak devam edecek." diye konuştu.

Yaptıkları 1 liralık ulaştırma altyapısının milli gelire, üretime 10 katı etkisinin olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bu bilinçle ülkenin her tarafında yatırımların artarak devam ettiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, ihracat hacmindeki artışın da bu güçlü altyapı projeleri sayesinde olduğuna işaret ederek, dünyanın en iyi teknolojilerini kullanarak yaptıkları bu sayılı projelerde bu ülke insanının çalıştığını, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Beğendik Köprüsü'nden hizmete açıldığı günden bu yana 1,5 milyon aracın geçtiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu köprü olmasaydı belki bu yolculukların yarısı yapılmayacaktı, yapılsa da zor yolculuklar olacak, zaman, akaryakıt, can ve mal kaybı devam edecekti." dedi.

- "Türkiye büyüyecek"

Karaismailoğlu, 20 yıl öncesinde ülkenin başka öncelikleri olduğunu, bu nedenle bu hizmetlerin yapılmadığını anlatarak, "Milletimize faydalı olacak kadrolar yoktu. Son 20 yılın en büyük avantajı güçlü lider, kadro ve irade sayesinde bu projeler bir an önce bitiyor. Bu güçlü kadrolarla bütün projeleri en kısa zamanda bitirip, vatanımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Türkiye büyüyecek, Türkiye ile Siirt, Pervari büyüyecek. Bu vatana aşık kadrolarla hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam ediniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha yapacakları çok işlerin olduğunu, gurur veren projelere devam edeceklerini, ülkeyi karış karış gezmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi

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