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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te ziyaretlerde bulundu:

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 6 ay geçti ama bu savaşın tüm aktörleriyle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Pervari ilçesinde belediyeyi ziyaret ederek, başkan Tayyar Özcan ile görüştü.

İlçede bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra il merkezine geçti.

Burada beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir süre görüştükten sonra partililerle toplantı yaptı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak büyük işler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini anlattı.

- "Bölgemizde fabrikalar kuruluyor, dumanlar tütüyor"

Bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan fıstık, bir taraftan nar, mercimek, tahıl herkes parasını hakkıyla kazanıyor. Üretimde sanayide çok ciddi gelişmeler var. Bölgemizde fabrikalar kuruluyor, dumanlar tütüyor. Ülkemizin dört bir tarafında çok büyük bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin önünü kimse kesemez. Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda Türkiye'ye katmış olduğu vizyon ülkemizin tüm köşesinde devam ediyor."

"Siz bakmayın öyle birileri masa etrafında toplanıp kalkarlar, masanın sonucunda diğer masayı nerede kuracaklarına ancak karar verirler. O şekilde devam ederler. Orada bir şey çıkmaz. Çünkü o masada milletimizin derdi yok. Kendi ikballeri kendi gelecekleri var. O yüzden vatanına milletine hayrı olmayan insanlardan hiçbir şey çıkmaz. Milletimiz de onlara fırsat vermez." diyen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkenin neler başarabildiğini gördü. Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 6 ay geçti ama bu savaşın tüm aktörleriyle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek. Güçlü lider, güçlü irade bu demektir. O güçlü lider ve güçlü irade sayesinde son 20 yılda birilerinin hayal bile edemediği pek çok işi bitirdik, yenilerine başladık. Bakın bütün dünya krizlerle boğuşuyor. Enerji krizi, enflasyon, faiz. Yani yatırım konuşan hiçbir ülke yok. Biz bu kadar krizler içinde boğuşan dünyada projelerimizi, yatırımlarımızı artırıyoruz. Hakikaten bu güçlü Türkiye güçlü ülke hiçbir yerde yok."

- "Ulaştırma projeleri bir akarsu gibidir, gittikleri bölgeye hareket, bereket getirir"

Hayatı kolaylaştıracak önemli projelere imza attıklarını aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ulaştırma projeleri bir akarsu gibidir, gittikleri bölgeye hareket, bereket getirir, yeşillendirir. Oranın bereketini artırır. Akarsu nasıl geçtikleri yeri yeşillendiriyorsa ulaşım projeleri de öyledir. Çünkü siz bir bölgenin ne kadar hızlı kolay ve güvenli bir ulaşımı sağlarsanız o bölgenin istihdamına, ticaretine, sanayisine, turizmine ve tarımına yaklaşık 10 katı kadar fayda sağlıyor. O yüzden projelerimizin kıymetini biliyorsunuz. Bu projelerimizde geri adım yok. Dağları dele dele gidiyoruz. Bu gücün karşısında kimse duramaz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu daha sonra Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

- Bakan Karaismailoğlu, gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, ardından Siirt Millet Bahçesi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Karaismailoğlu, hayatın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk karşısında sizin önünüze taş koyanlar olabilir, önünüzde duvarlar çekilebilir ama sabırla moral ve motivasyonunuzu bozmadan zamanla onların hepsinin üstesinden gelirsiniz. Biz bunları çok yaşardık. Bir gün balkondan düştük ama tekrar merdivenlerden çıktığımız günler oldu. Bıkmadık usanmadık sonucunda planladığınızın üzerinde başarılar elde edebiliyorsunuz.

Yollar türkülerimiz bizim hayatımızın, yaşantımızın aynası. Hayatta yaşamış olduğumuz sevinçler, üzüntüler, çileler, türkülere, şarkılara vuruyor. Niye vuruyor çünkü özellikle yollar adına yazılmış onlarca türküler var. 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.' Niye demiş bunu. Veya 'Yola yolladım seni, yollar yormasın seni' çünkü çıkılan yolculuklar çok meşakkatli geçiyordu. Çok uzun sürüyordu. Burada yaşanan sıkıntılar, yolda kalmalar Allah göstermesin yaşanmış bir kaza ve onun sürecinde, bunlar Türkiye'de çok yaşandı. Onun için bu altyapı açığını biz 20 yılda önemli ölçüde kapattık. Bakın uzun ince bir yol diye türkülerle başlıyor ama Türkiye'de şu an uzun ince bir yol yok. Bütün yollarımız kısaldı ve duble yollar var Türkiye'de artık. O yüzden bu meşakkatli yollar keyfe dönüştü. 20 yıl öncesi ile 20 yıl sonrasındaki değişen bir Türkiye yok aslında. Ülkemiz aynı ülke, vatanımız aynı, zenginliklerimiz aynı, değerlerimiz aynı. Sadece bir zihniyet değişiyor."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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