Siirt'te "Gökyüzü gözlem etkinliği" düzenlendi

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SİİRT (AA) - Siirt'te lise öğrencilerinin düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğinde yıldızlar ve gezegenler izlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla Tillo ilçesindeki Kaletül Üstad Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu noktada astronomi tutkunları bir araya geldi.

Siirt Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi imkanlarıyla hazırladığı teleskopların da kullanıldığı etkinlikte yıldızların yanı sıra Jüpiter ve Satürn gezegenleri de izlendi.

Hacıbektaşoğlu ve Mandal, gözlemin yapıldığı alanda görevli ve öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.





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