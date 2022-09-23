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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası istişare toplantısında konuştu:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası istişare toplantısında konuştu:

SİİRT (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOGG'u inşallah mart ayında Siirt yollarında hep beraber göreceğiz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, TOBB Atatürk Anadolu Lisesi binasının açılış törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile kentin eğitim yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ardından TOBB tarafından yaptırılan okulun açılış kurdelesi kesildi.

Hacıbektaşoğlu ve Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran okulu gezerek öğrencilere Nurettin Topçu'nun kitaplarını hediye etti.

Ardından protokolün katılımıyla Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında kurulan Siirt Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Akarca, merkezin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ardından Siirt TSO istişare toplantısına katılarak burada değerlendirmelerde bulundu.

Açılışını yaptıkları okul ve merkezin önemli hizmetler olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, merkezin toplumsal uzlaşmayı artıracak en önemli noktalardan biri olacağını belirtti.

- "Huzur olmadan ticaret yok, ticaret olmadan da zenginlik yok"

İş insanı olduğunu ve ticaret dışında başka bir şeyden anlamadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Dünyada gördüğüm bir şey var, herkes zengin olmak istiyor. Zenginlik nereden geçiyor? Ticaretten geçiyor. Ticaret olmadan zenginlik yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani yerin altından çıkanlardan hiç fayda yok size. Petroldür, doğal gazdır bunların halka hiçbir faydası yok. Esas işin özü ticaret. Peki ticaret ne ister? Ticaretin artması, yatırımın atması, zenginliğin gelebilmesinin yolu huzurdan geçiyor. Huzur olmadan ticaret yok, ticaret olmadan da zenginlik yok. Bunu aklımızdan çıkarmayın. Bunu sağladığımızda yatırımcı da gelir. Huzur ortamındayız. Huzur ortamında Siirt'te yatırımcılar buraya gelmek istiyor. Bu müthiş bir fırsat, altın bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmek lazım."

- 29 Ekim'de Gemlik'teki TOGG fabrikası açılacak

Yerli otomobil TOGG hakkında konuşan Hisarcıklıoğlu, otomobil fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını bildirdi.

"Türkiye'nin otomobili"nin Türk insanının 120 yıllık hayali ve 60 yıl önce yarım kalan bir rüyası olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Biz bu görevi üstlendikten sonra, size bu müjdeyi veriyim. Allah nasip ederse 29 Ekim'de bütün hakları bizim olan otomobil fabrikasının açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. TOGG'u inşallah mart ayında Siirt yollarında hep beraber göreceğiz. Allah memleketimizde birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Programda Hacıbektaşoğlu, Çiçek, Akarca, Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu ve TSO Meclis Başkanı Nihat Özdemir de birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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