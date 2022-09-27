Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi

AA

Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, "Hızını azalt ömrünü uzat" sloganıyla gerçekleştirilen trafik uygulamasında, hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Kurtalan kara yolundaki kontrol noktasında yapılan uygulamada, durdurulan sürücülere trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

Uygulamaya katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ekiplerle sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak, trafik kuralları ile ilgili broşür dağıttı.

Kurallara uyan sürücülere çeşitli hediyelerin verildiği uygulamada, hız sınırını aşan sürücülere ise trafik kazalarıyla ilgili 2 dakikalık kamu spotu izletildi.

Sürücülerden Murat Polat, gazetecilere, uygulamanın çok yararlı olduğunu söyledi.

Jandarmanın bu uygulamasının daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Polat, "Fark etmeden hız sınırını aştım. İzletilen kamu spotunda araçların hızına göre kaza oranının arttığını ve insanlarda büyük bir etki oluşturduğunu gördüm. Bundan sonra daha dikkatli olacağım." dedi.

Yunus Emre Alataş da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Günlük hayatta fark etmeyerek hız yapıyoruz. Jandarmaya hız yapmamamız için yaptığı bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde ...
Siirt'te 500 yataklı ek hastane binası inşa edilecek
YEREL HABERLER Siirt'te 500 yataklı ek hastane binası inşa edilecek
6'ncı kat balkonunda tehlikeli sallanma
YEREL HABERLER 6'ncı kat balkonunda tehlikeli sallanma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.