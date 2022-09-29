Kurtalan'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası düzenlendi

SİİRT (AA) - Kurtalan ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kurtalan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Zincir ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.
Etkinlik, Zincir'in araç sürücülerini yayaların geçiş önceliği konusunda uyarmasıyla sona erdi.