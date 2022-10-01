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Projeyle yurt dışından gelen gönüllü gençler Siirt'i tanıma fırsatı buldu

AA

Projeyle yurt dışından gelen gönüllü gençler Siirt'i tanıma fırsatı buldu

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Türkiye Ulusal Ajansınca yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında hayata geçirilen "ESC ile Satrancı Keşfet" projesiyle İtalya, Fransa, Portekiz, Gürcistan ve Rusya'dan Siirt'e gelen 6 gönüllü genç, kentin tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Cedid Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Siirt'e gelen gençler, hem akranlarıyla satranç faaliyetlerine katılıyor hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor.

Okullarda düzenlenen faaliyetler ve atölye çalışmalarına da katılan gönüllüler, bir araya geldikleri vatandaşlarla sohbet ederek, keyifli vakit geçiriyor.

- "Çok güçlü bir kültürümüz var"

Dernek üyesi ve mentor Nur Simge İnan, AA muhabirine, satranç faaliyetlerine katılan gençlere kenti tanıttıklarını söyledi.

Farklı kültürlerin Siirt'te buluşmasının önemine dikkati çeken İnan, şöyle konuştu:

"Bir Siirtli olarak ilimizi dünyaya tanıtmayı çok önemli buluyorum. Çok güzel bir şey. Çok güçlü bir kültürümüz var. Bu kültürü gelen gönüllüler de çok beğeniyor. Gönüllülerin kültürümüzü öğrenmesi çok etkileyici oluyor. Biz de onların kültürü hakkında farklı bilgiler öğreniyoruz. Gönüllülerimiz burada kalmak istiyor. Hatta gönüllerimizden biri aradan sadece bir sene geçmesine rağmen tekrar buraya geldi."

İnan, dernek olarak bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini anlattı.

- "Buranın insanları çok kibar ve cana yakın"

Fransa'dan gelen Nadine Sobh da aslen Lübnanlı olduğunu ancak Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığını belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. 22 yaşındayım, işletme okuyorum. Buraya gönüllü geldim." dedi.

İtalya'dan gelen Claudio Santoro, katıldığı bu projenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kentin kültürüyle tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Santoro, "İtalya kültüründen biraz farklı. Burada karşılaştığım en iyi şey, insanlarının bana yaklaşımları oldu. Buranın insanları çok kibar ve cana yakın. Bu da benim için çok iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Santoro, Siirt'te yemekleri de çok beğendiğini, kenti ve Türkiye'yi çok sevdiğini kaydetti.

Turistleri bölgeye davet eden Santoro, "Burada gerçekten evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Siirt'e gelmekten mutluluk duydum." diye konuştu.

Sofia Ismagilova ise Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'dan geldiğini söyledi.

Daha önce İstanbul'a gittiğini, Siirt'e ise ilk kez geldiğini vurgulayan Ismagilova, şunları kaydetti:

"İstanbul'u çok sevdim fakat benim kendi görüşüm Siirt, İstanbul'a göre çok daha güzel ve kültürel bir yer. İstanbul kalabalık ve içerisinde bir sürü turistin bulunduğu bir şehir. Orada kültürü hissedemiyorsunuz ama buraya gelip Siirt'i keşfettiğinizde, insanlarıyla tanıştığınızda, insanların ne kadar cana yakın ve yardımsever olduğunu görüyorsunuz."

Siirt'in yemeklerini çok sevdiğini dile getiren Ismagilova, 2 ay kalacakları kentin tarihi ve kültürel yerleri ile doğal güzelliklerini daha yakından tanıyacaklarını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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