Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

AA

Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğinde Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde düzenlenen tatbikata çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, bir binada çıkan yangına müdahale ederek, yaralıları binadan tahliye etti.

Olası kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehlikelere karşı gerekli önlemleri alan ekipler, depremzedeler için çadır kurdu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Tüm ekiplerin olası bir deprem ve yangına karşı hazırlıklı olduklarını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"AFAD'ın en önemli projelerinden biri gönüllülük projesidir. Biz de bu kapsamda gönüllülerimizi belli bir eğitimden geçirdikten sonra bir üst seviye olan tatbikatlara hazırlıyoruz. Tatbikatta farkındalık oluşturduk. Afet ve acil durumlarda destek ekiplerimizin çadır kurmalarını sağlamak hem de bu tür durumlarda ne kadar hazırlıklı olduğumuzu görmek istedik. Gelecek dönemde daha kapsamlı tatbikatlar gerçekleştireceğiz."

Tatbikat sonrası AFAD gönüllülerine gönüllülük kartları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te jandarma ekipleri kaçak avcılıkla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma ekipleri kaçak avcılıkla mücadele ...
Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor
YEREL HABERLER Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı ...
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Siirt ile Bitlis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.