Siirt'te üreticilere hayvan içme suyu tesisi dağıtıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ve Kurtalan ilçelerindeki üreticilere, Mera Islah Projesiyle temin edilen 70 hayvan içme suyu tesisi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın ve Şakiran mahallelerine 20, Tuzcular köyüne 20, Kurtalan ilçesinin Erdurağı köyüne 10, Akçalı köyüne 10 ve Aksöğüt köyüne 10 olmak üzere 70 hayvan içme suyu tesisi temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, geçen yıl yaklaşık 285 bin dekar olan Siirt'in mera varlığının yapılan çalışmalarla 325 bin dekar alana çıkarıldığını belirtti.

Devam eden çalışmalarla mera varlığının 2023 yılına kadar 350 bin dekar alana çıkarılmasının hedeflendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Siirt'in mera alanları hayvan varlığının ancak yüzde 8'lik kısmının kaba yem ihtiyacını karşılayabilmektedir. Siirt mera alanlarının büyük bir kısmının ot verimi zayıftır. Ot verimini arttırmak, hayvan ve çobanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmek amacıyla çayır mera, ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır. Kurtalan ilçesinde Erdurağı, Akçalı, Uluköy ve Aksöğüt, Pervari ilçesinde Aydın ve Şakiran mahalleri ve Tuzcular köylerinde, Şirvan ilçesinde Kesmetaş köylerinde çayır mera ve ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır. 2019 yılından beri uygulanan bu projelerde 2 hayvan içme suyu göleti, 4 hayvan gölgeliği, süt sağım yeri ve aşılama ünitesi, çoban barınağı, 70 hayvan içme suyu tesisi ve yaklaşık 12 bin dekar alanda gübreleme çalışmaları yapıldı. Projelerin toplam tutarı 1 milyon 320 bin liradır."

Programa, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.

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