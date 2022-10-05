Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

AA

Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

SİİRT (AA) - Siirt'te İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütünün ilk silahlı eylemini yaptıktan sonra kirli, karanlık ve hain yüzünü ilerleyen süreçte de hep gösterdiğini söyledi.

Terörün en büyük amacının milleti sindirmek olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bu kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. İşte bunun en büyük sebebi, milletimizin imanı ve imandan gelen vatan sevgisidir. İlk eylem olduğunda sizler bir araya geldiniz. Yemin içtiniz, bütün millete güven verdiniz, bu korkuya izin vermediniz. Aynı zamanda askerimizle, polisimizle, bütün güvenlik güçlerimizle gece gündüz demeden 40 yıldır ülkemizin, köylerimizin, merkez yerleşim yerlerimizin, dağlarımızın, yaylalarımızın güvenliğini sizler sağlıyorsunuz. Vatan savunmasında şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala da konuşma yaptı.

Seminere Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, güvenlik korucuları ve jandarma personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te üreticilere hayvan içme suyu tesisi dağıtıldı
YEREL HABERLER Siirt'te üreticilere hayvan içme suyu tesisi ...
Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı
YEREL HABERLER Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı ...
Siirt´te PKK´lı teröristlerin katlettiği 37 sivil vatandaş dualarla anıldı
YEREL HABERLER Siirt´te PKK´lı teröristlerin katlettiği 37 sivil ...
Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı ...
Siirt'te jandarma ekipleri kaçak avcılıkla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma ekipleri kaçak avcılıkla mücadele ...
Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor
YEREL HABERLER Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı ...
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Siirt ile Bitlis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.