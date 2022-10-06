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Siirt'te ilkokul öğrencileri su israfına dikkati çekmek için resim çizdi

AA

Siirt'te ilkokul öğrencileri su israfına dikkati çekmek için resim çizdi

SİİRT (AA) - Siirt'te su israfına dikkati çekmek için 1500 öğrencinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Mehmetçik İlkokulunun bahçesindeki etkinlikte öğrenciler, "yaşam için su" temalı resim çizdi.

Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, suya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Resim çizen öğrencilere velilerinin de destek verdiğini dile getiren Özkoyuncu,"Daha önce de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturduk. Suyun önemine dikkat çekmek için 1500 öğrenci aynı anda resim çizdi. Bazı öğrenciler dünyamıza düşen bir damlayı çizerek suyun önemine dikkat çekti. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz."diye konuştu.

Öğrencilerden Emine Hira Asker de etkinlikte arkadaşlarıyla resim çizdiğini belirterek, "Suyu israf etmemeliyiz, dünyamızı korumalıyız. Suyumuz biterse hayatımız da biter." dedi.


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