Siirt'te bir evin bodrumunda yangın çıktı

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SİİRT (AA) - Şirvan ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangını Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki katlı bir evin bodrum katından yükselen dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı, evde bulunan biri dolu 4 tüp ekipler tarafından çıkarıldı.

Bazı ev sakinlerinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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