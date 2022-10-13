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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah, hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman Cenabıhak amelimizi ona göre yaratıyor." dedi.

Bazı programlar dolayısıyla kente gelen Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret edip şeref defterini imzaladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında görüşen Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Siirt'in öteden beri çok önem verdikleri, hem medeniyet hem kültürel birikimiyle çok önemli bir İslam şehri olduğunu söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir kentte hizmet etmenin önemli bir bahtiyarlık olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Biz de diyanet hizmetleri, eğitim hizmetleri, Kur'an kursları, camilerimizdeki cami dersleri açısından Siirt'te yaşayan insanlarımızın manevi hayatına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. İl müftümüz, ilçe müftülerimiz, tüm imamlarımız her toplantıda derdimiz milli ve manevi değerlerimizi nasıl canlı tutabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, değerlerimize, evrensel değerlere uygun nasıl yetiştirebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz."

Çalışmalara destek olmak ve bunları yerinde görüp icazet merasimlerine katılmak üzere kentte bulunduklarını aktaran Erbaş, kent genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geleceklerini anlattı.

Şu ana kadar 45 ili ziyaret ettiğini ve 46. buluşma için burada bulunduklarını ifade eden Erbaş, ziyaretlerinde mutluluk verici geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Erbaş, "Milletimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Allah, hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman Cenabıhak amelimizi ona göre yaratıyor. Ameller niyetlere göredir hadisi şerifinden hareketle tüm çalışan insanlarımız, hangi konumda olursa olsun, halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturu doğrultusunda gayret ediyor. Allah yar yardımcımız olsun."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, Erbaş'a Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Erbaş'a ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da eşlik etti.

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