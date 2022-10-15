SİİRT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi.



Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Divan başkanlığını Bayram Bülbül'ün yaptığı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurulda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Şeker, genel kuruldaki konuşmasında, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Şeker, şöyle konuştu:



"Eğitim-Bir-Sen bir sınıf sendikası değildir. Bir öğretmen sendikası hiç değildir. Hizmetlisinden, şefine, memuruna kadar tüm eğitimcilerin sendikasıyız. Aslında Eğitim-Bir-Sen sadece eğitimcilerin derdiyle de ilgilenen bir sendika değildir. Bizler geniş coğrafyalarda ümmetin derdiyle dertlenen, yetimhaneler, hastaneler, okullar yapan, sel, afet ve depremlerde maddi ve manevi destek ile insanımıza koşan, kuruş değil duruş sendikacılığı yapan bir sendikayız."

Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen genel kurulda, Şeker yeniden başkan seçildi.

Genel kurula, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ömer Aslan, Memur-Sen'e bağlı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.